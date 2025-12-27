Путин высказался о темпах наступления ВС России

Путин отметил хорошие темпы наступления ВС России

Президент России Владимир Путин отметил высокие темпы наступления Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

«Хорошими темпами, действительно, осуществляется создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей», — отметил он.

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту о наступлении российских войск по всем направлениям фронта. Он также отметил, что Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки остановить продвижение ВС России.

Также стало известно о взятии под контроль Димитрова в Донецкой народной республике и Гуляйполя в Запорожской области.

