Путин заявил о сведении к нулю интереса России в отводе ВСУ по мере продвижения войск

Путин: Интерес России в отводе ВСУ сводится к нулю по мере продвижения войск

Заинтересованность России в отводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сводится к нулю по мере продвижения войск, об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения пункта управления Объединенной группировки войск. Его слова приводит РИА Новости.

«Наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю, по разным совершенно соображениям», — отметил глава государства, обратив внимание на доклады о продвижении ВС РФ на линии боевого соприкосновения.

Ранее командующие группировок «Центр» и «Восток» на заседании в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск сообщили президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль городов Димитров в Донецкой народной республике (ДНР) и Гуляйполе в Запорожской области.

