Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:06, 27 декабря 2025Россия

Российский военкор объявил о взломе созданной в 2014 году линии обороны ВСУ

Сладков: Линия обороны, созданная ВСУ с 2014 года, взломана ВС РФ, это случилось
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

ВС РФ удалось взломать линию обороны, созданную Вооруженными силами Украины (ВСУ) еще в 2014 году. Об этом объявил российский военкор Александр Сладков в Telegram-канале.

«На красноармейском и димитровском направлении украинские части, отступая в сторону Днепропетровска, оказываются в поле. Наши формируют новые плацдармы в освобожденных городах», — описал обстановку военный корреспондент.

По его словам, пока российские войска используют удобные для маскировки и укрытий подвалы, противник вынужден сидеть в полевых норах.

«Линия обороны, созданная ВСУ с 2014 года взломана Российской Армией. Так должно было случиться, и это случилось», — написал Сладков.

Ранее военкор показал «танк-одуванчик» в зоне спецоперации (СВО). В видео шла речь о российском Т-80БВМ с необычными защитными конструкциями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У него ничего нет, пока я это не одобрю». Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и понадеялся на встречу с Путиным

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фото в коротком обтягивающем платье

    В Киеве прозвучали новые взрывы

    Раскрыто число дезертиров из ВСУ в 2025 году

    В России сделали прогноз о результатах встречи Зеленского и Трампа в США

    Стало известно о погибших при провале машины под лед в российском регионе

    Россиянам начали аннулировать ВНЖ в одной европейской стране

    Российский военкор объявил о взломе созданной в 2014 году линии обороны ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok