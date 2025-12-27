Российский военкор объявил о взломе созданной в 2014 году линии обороны ВСУ

Сладков: Линия обороны, созданная ВСУ с 2014 года, взломана ВС РФ, это случилось

ВС РФ удалось взломать линию обороны, созданную Вооруженными силами Украины (ВСУ) еще в 2014 году. Об этом объявил российский военкор Александр Сладков в Telegram-канале.

«На красноармейском и димитровском направлении украинские части, отступая в сторону Днепропетровска, оказываются в поле. Наши формируют новые плацдармы в освобожденных городах», — описал обстановку военный корреспондент.

По его словам, пока российские войска используют удобные для маскировки и укрытий подвалы, противник вынужден сидеть в полевых норах.

«Линия обороны, созданная ВСУ с 2014 года взломана Российской Армией. Так должно было случиться, и это случилось», — написал Сладков.

Ранее военкор показал «танк-одуванчик» в зоне спецоперации (СВО). В видео шла речь о российском Т-80БВМ с необычными защитными конструкциями.