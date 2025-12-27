Реклама

Спорт
07:54, 27 декабря 2025Спорт

«Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фото в коротком обтягивающем платье

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @lindsaymariebrewer

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», опубликовала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала фигуру в коротком обтягивающем платье с откровенным декольте. Она поздравила подписчиком с Рождеством и пожелала хороших праздников. Пост Брюэр собрал более 28 тысяч лайков.

С 2009-го по 2014 год Брюэр участвовала в региональных и национальных соревнованиях по картингу в США, включая чемпионаты страны. В 2024 году она перешла в серию Indy NXT, выступая за команду Juncos Hollinger Racing.

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко, являющаяся первой ракеткой мира, показала фото в откровенном бикини. «Необходимый мне отпуск с лучшей подругой», — подписала она снимок.

