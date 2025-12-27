В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты

В московском аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Отмечается, что аэропорт временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим возможны корректировки в расписании части рейсов. Статус рейса можно узнать с помощью онлайн-табло.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.

Ранее 27 декабря аналогичные ограничения были введены в другом столичном аэропорту — Внуково. Решение объяснили мерами безопасности.

26 декабря сообщалось, что из-за снегопада в Москве задержали почти 250 авиарейсов. Вылеты откладывались из-за необходимости постоянно расчищать взлетно-посадочные полосы.