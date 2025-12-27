Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:33, 27 декабря 2025Путешествия

В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В московском аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Отмечается, что аэропорт временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим возможны корректировки в расписании части рейсов. Статус рейса можно узнать с помощью онлайн-табло.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.

Ранее 27 декабря аналогичные ограничения были введены в другом столичном аэропорту — Внуково. Решение объяснили мерами безопасности.

26 декабря сообщалось, что из-за снегопада в Москве задержали почти 250 авиарейсов. Вылеты откладывались из-за необходимости постоянно расчищать взлетно-посадочные полосы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это приговор от Путина». Генштаб объявил о крупных успехах в зоне СВО. Российские войска пробиваются к Славянску

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Генштаб ВСУ опроверг потерю Димитрова и Гуляйполя

    Раскрыта использованная при освобождении Гуляйполя тактика ВС России

    В Германии оценили возможность размещения западных военных на Украине

    Стал известен прогноз на матч между ЦСКА и «Спартаком»

    Польша построит противодроновые укрепления на восточной границе

    Над российским регионом подавили два украинских беспилотника

    Киев остался без света

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok