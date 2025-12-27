Реклама

07:06, 27 декабря 2025

Названы симптомы распространившейся в России мышиной лихорадки

Врач Крючков назвал температуру и боли в пояснице симптомами мышиной лихорадки
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная

Фото: amenic181 / Shutterstock / Fotodom

Заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), называемой по-другому мышиной, несложно, рассказал иммунолог Николай Крючков. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал симптомы заболевания.

Ранее стало известно о всплеске мышиной лихорадки в России. Так, с января по октябрь 2025 года ей заразились свыше 3,3 тысяч россиян — в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что заболеваемость зарегистрирована в восьми федеральных округах и 54 субъектах России. При этом среди заразившихся 86 процентов составили городские жители.

Мышиная лихорадка давно известна и хорошо изучена, сообщил врач. Всплески заболеваемости происходят в России регулярно, примерно каждые 3-4 года, добавил он.

Передается ГЛПС, по его словам, исключительно от мышей к человеку — через мочу, каловые массы, слюну грызунов, люди же друг друга заразить не могут. Чаще всего инфицирование происходит на дачах или через продукты, хранящиеся в погребах.

«Есть люди, которые в статистику не попадают, у кого инфекция протекает легко, гриппоподобно, почки особо не поражаются, по крайней мере заметно для человека, и он не обращается за медицинской помощью, и этих случаев немало. То, что мы видим — это значительная часть заболеваемости, но не вся. Только примерно у 5-10 процентов зараженных течение становится среднетяжелым, тяжелым, то есть с выраженным поражением почек, вплоть до острой почечной недостаточности, с кровотечением, со всеми вытекающими последствиями, летальным исходом — такое тоже бывает», — поделился иммунолог.

Материалы по теме:
Что такое гонконгский грипп и чем он опасен? Как распознать и лечить болезнь, есть ли риск эпидемии в России в 2025 году
Что такое гонконгский грипп и чем он опасен?Как распознать и лечить болезнь, есть ли риск эпидемии в России в 2025 году
11 декабря 2025
Обязательная вакцинация в России в 2025 году. Какие прививки положены детям и взрослым по Национальному профилактическому календарю
Обязательная вакцинация в России в 2025 году.Какие прививки положены детям и взрослым по Национальному профилактическому календарю
6 июня 2025

В большинстве случаев мышиная лихорадка протекает как грипп и другие острые вирусные инфекции, сообщил Крючков. Для нее характерны выраженная температура, головные боли, боли в мышцах, слабость, боли в пояснице — даже в случае, если тяжелого поражения почек потом не происходит, перечислил эксперт.

«При этом если идет именно среднетяжелое, тяжелое течение, то поражаются почки, боль довольно сильная в пояснице присутствует. Также нарушается мочеотделение: снижается выделение мочи заметно, а в период уже восстановления резко увеличивается выделение мочи. Помимо этого кровотечения присутствуют: это, как правило, десневое кровотечение, кровотечение из носа в случае, если есть раны на коже поверхностные какие-то, из ран», — обозначил врач.

Среднетяжелое и тяжелое течение заболевания требует госпитализации, как и легкое, поскольку оно тоже оставляет последствия и может достаточно быстро перейти в среднетяжелую или тяжелую форму, указал он.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявлял, что с 20 января в стране резко вырастет заболеваемость гриппом и ОРВИ, что будет связано с выходом детей на учебу после длительных каникул.

