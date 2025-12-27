Собянин сообщил о сбитых на подлете к Москве дронах

Собянин отчитался о шести сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожены на подлете к Москве. Об этом в своем Telegram-канале отчитался столичный мэр Сергей Собянин.

В общей сложности в субботу, 27 декабря, Украина выпустила в сторону российской столицы шесть дронов. Об уничтожении первых трех летательных аппаратов Собянин сообщил несколькими минутами ранее.

Глава города не раскрыл, где именно были сбиты дроны, однако Росавиация предупредила о временных ограничениях на полеты в аэропортах Внуково и Шереметьево.

