Стал известен фаворит матча между «Челси» и «Астон Виллой»

Букмекеры назвали «Челси» фаворитом матча АПЛ с «Астон Виллой»

Букмекеры назвали фаворита матча 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между лондонским «Челси» и бирмингемской «Астон Виллой». Об этом сообщает Sports.

По мнению аналитиков, «Челси» считается фаворитом. Букмекеры оценивают победу лондонцев с коэффициентом 1,83, ничью — 3,90, а успех бирмингемцев — 4,00.

«Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери выиграла 10 матчей подряд во всех турнирах — такое произошло впервые с 1914 года. В последних пяти встречах с «Челси» команда из Бирмингема потерпела поражение лишь однажды, трижды победив и однажды сыграв вничью. Если команда Эмери как минимум избежит поражения, коэффициент составит 2.00.

Игра начнется 27 декабря в 20:30 по московскому времени.