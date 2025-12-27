Реклама

Мир
13:31, 27 декабря 2025

Стали известны подробности о воскресной встрече Трампа и Зеленского

CNN: Воскресная встреча Трампа и Зеленского пройдет без представителей Европы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Воскресная встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского пройдет без участия Европы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

«По словам официальных лиц США и Европы, на встрече не ожидается присутствия европейских лидеров», — сказано в публикации.

Отмечается, что Европа настроена на позитивные итоги встречи Зеленского и Трампа. Встреча лидеров Украины и США пройдет в воскресенье, 28 декабря.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов, он станет предметом обсуждения на воскресных переговорах. Кроме того, политик заявил, что обсудит с Трампом гарантии безопасности для Киева.

