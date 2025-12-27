Реклама

09:50, 27 декабря 2025Мир

Трамп охладил оптимизм Зеленского

Трамп охладил оптимизм Зеленского относительно мирного плана из 20 пунктов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Evan Vucci / AP

Президент США Дональд Трамп охладил оптимизм украинского лидера Владимира Зеленского касательно мирного плана из 20 пунктов. Об этом пишет газета The Hill.

Издание ссылается на интервью Трампа Politico. В нем американский лидер говорит, что у Зеленского ничего не будет, пока он этого не одобрит.

24 декабря Зеленский раскрыл содержание мирного плана, который обсуждался на переговорах с США. Документ состоит из 20 пунктов, в числе которых предоставление республике гарантий безопасности, соглашение Москвы и Киева о ненападении, увеличение численности Вооруженных сил Украины в мирное время и обмен пленными в формате «все на всех».

