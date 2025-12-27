Трамп охладил оптимизм Зеленского

Президент США Дональд Трамп охладил оптимизм украинского лидера Владимира Зеленского касательно мирного плана из 20 пунктов. Об этом пишет газета The Hill.
Издание ссылается на интервью Трампа Politico. В нем американский лидер говорит, что у Зеленского ничего не будет, пока он этого не одобрит.
24 декабря Зеленский раскрыл содержание мирного плана, который обсуждался на переговорах с США. Документ состоит из 20 пунктов, в числе которых предоставление республике гарантий безопасности, соглашение Москвы и Киева о ненападении, увеличение численности Вооруженных сил Украины в мирное время и обмен пленными в формате «все на всех».