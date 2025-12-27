Трамп оценил шансы на урегулирование украинского конфликта

NYP: Трамп видит шанс на урегулирование конфликта в ходе визита Зеленского

Президент США Дональд Трамп высоко оценил шансы на урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщает New York Post (NYP).

«Что ж, я думаю, у нас хороший шанс на это», — приводит газета слова главы Белого дома в ответ на вопрос о перспективах достижения договоренности в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Мар-а-Лаго в воскресенье, 28 декабря.

Ранее Зеленский сообщил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов. Он добавил, что обсудит с Трампом на предстоящей встрече гарантии безопасности для Киева.

Кроме того, украинский президент добавил, что надеется согласовать со своим американским коллегой прекращение украинского конфликта.