11:09, 27 декабря 2025Мир

Трамп сделал предупреждение Зеленскому перед встречей

Трамп вынес предупреждение Зеленскому перед их встречей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Doug Mills - Pool / Getty Images

Американский президент Дональд Трамп сделал предупреждение украинскому коллеге Владимиру Зеленскому перед их встречей. Об этом сообщает Daily Express.

По данным источника, глава Белого дома не готов сразу поддерживать инициативы Украины. Так были прокомментированы слова о том, что у Зеленского ничего не будет, пока Трамп этого не одобрит.

24 декабря Зеленский раскрыл содержание мирного плана, который обсуждался на переговорах с США. Документ состоит из 20 пунктов, в числе которых предоставление республике гарантий безопасности, соглашение Москвы и Киева о ненападении, увеличение численности Вооруженных сил Украины в мирное время и обмен пленными в формате «все на всех».

