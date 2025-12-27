Европейские лидеры проведут совещание после встречи Трампа с Зеленским

Туск: Европейские лидеры проведут совещание после встречи Трампа с Зеленским

Европейские политики проведут еще одно совещание по Украине уже после встречи лидера США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, пишет ТАСС.

По его словам, ключевым вопросом мирного урегулирования станут гарантии безопасности для украинской стороны.

«Завтра после встречи [Зеленского и Трампа] мы продолжим беседу», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что воскресная встреча президентов США и Украины пройдет без участия Европы. Отмечается, что Европа настроена на позитивные итоги встречи Зеленского и Трампа.