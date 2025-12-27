Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:04, 28 декабря 2025Мир

Европейские лидеры проведут совещание после встречи Трампа с Зеленским

Туск: Европейские лидеры проведут совещание после встречи Трампа с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Европейские политики проведут еще одно совещание по Украине уже после встречи лидера США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, пишет ТАСС.

По его словам, ключевым вопросом мирного урегулирования станут гарантии безопасности для украинской стороны.

«Завтра после встречи [Зеленского и Трампа] мы продолжим беседу», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что воскресная встреча президентов США и Украины пройдет без участия Европы. Отмечается, что Европа настроена на позитивные итоги встречи Зеленского и Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заподозрили Зеленского в готовности пойти на не озвученные публично уступки

    Появилась новая версия ликвидации главаря «Русского добровольческого корпуса»

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    Российский сапер рассказал о минах ВСУ в Херсонской области

    В России призвали ввести штрафы за оскорбление учителей

    Стало известно о помощи местных жителей в освобождении Красноармейска

    В США предупредили Россию о провокации

    Путин оценил темпы наступления российских войск

    ВСУ попытались ударить по северу российского региона

    Россияне раскупили билеты на спектакль с Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok