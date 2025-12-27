В Европе оценили убытки из-за запрета на поставки унитазов в Россию

Трани: Италия потеряет 140 млн евро из-за запрета на поставки унитазов в Россию

Италия потеряет миллионы евро из-за запрета на поставки унитазов, биде и прочих сантехнических изделий в Россию. Убытки из-за санкций оценил в разговоре с РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани.

По его словам, запрет на ввоз унитазов и другой сантехники в Россию приведет к ежегодным потерям около 140 миллионов евро для итальянского сектора. «Учитывая также другие затронутые товарные категории, совокупный эффект соответствующих ограничительных мер может достигать 250 миллионов евро упущенной выгоды», — сказал Трани.

Глава палаты назвал это ощутимым ущербом для многих предприятий европейской страны, особенно малых и средних компаний, которые занимали устойчивые позиции на российском рынке.

О том, что Евросоюз запретил поставлять в Россию унитазы и другие сантехнические изделия, сообщалось 23 октября. Ограничение стало частью 19-го пакета санкций против Москвы. Кроме того, под запрет попали пластиковые игрушки с моторчиками, а также ветки деревьев, мхи и лишайники.