В Белгородской области мирный житель стал жертвой украинского FPV-дрона

В районе хутора Гаевка Волоконовского округа Белгородской области мирный житель стал жертвой детонации украинского FPV-дрона. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Уточняется, что инцидент произошел на парковке предприятия.

«От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования всем родным и близким», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что на месте атаки также поврежден легковой автомобиль.

Накануне, 26 декабря, глава Белгородской области сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре муниципалитета, в результате пострадали две мирные жительницы.