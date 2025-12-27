Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:38, 27 декабря 2025Бывший СССР

В Белоруссии определились с районами боевого действия «Орешника»

Муравейко: Белоруссия определила районы боевого патрулирования РК «Орешник»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Белоруссии определили районы действия ракетного комплекса (РК) «Орешник» на боевом дежурстве. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС — первый замминистра обороны республики Павел Муравейко в интервью телеканалу «ОНТ».

«Проходит слаживание боевых расчетов и привязка к геодезическим координатам, чтобы можно было осуществлять его развертывание и применение. Все вот эти мероприятия составляют комплекс работ по сокращению срока пуска боевой ракеты», — уточнил Муравейко.

Он также заявил, что время развертывания РК, бывает, отличается, это зависит от степени готовности и прочих факторов. «Но это считаные минуты», — заверил замминистра обороны Белоруссии.

Заступление на боевое дежурство — это приведение ракетного комплекса в высшую степень готовности к применению.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в курсе о шагах Минска в рамках размещения на территории Белоруссии ракетных комплексов «Орешник». Он добавил, что на крышах домов в республике размещено оборудование, помогающее России атаковать территорию Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У него ничего нет, пока я это не одобрю». Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и понадеялся на встречу с Путиным

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Прямой потомок Екатерины II считает себя «коренным русским человеком»

    В офисе шерифа в США произошла стрельба

    Житель Одессы убежал от ТЦК с помощью кувырка и попал на видео

    На Украине заговорили о снижении возраста мобилизации в феврале

    Огненное грибовидное облако поднялось над Киевом после атаки России по энергообъектам

    SHAMAN и Мизулина разругались на съемках известного шоу

    Появился текст молитвы за Зеленского и победу ВСУ от участников секты в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok