В Британии анонсировали первый за почти 20 лет визит монарха в США

Times: Король Карл III посетит США в 2026 года впервые за почти 20 лет

Король Великобритании Карл III в 2026 году посетит США, это будет первый за почти 20 лет визит британского монарха в Соединенные Штаты. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на собственные источники.

«Король и принц Уэльский (Уильям) совершат отдельные визиты в Америку в новом году… ведутся активные переговоры», — анонсировала газета.

Предположительно, визит состоится в апреле, пишет Times.

Этот визит станет первым с 2007 года, когда США посещала королева Елизавета II.

Ранее сообщалось, что финансист Джеффри Эпштейн пытался устранить младшего брата короля Великобритании Карла III принца Эндрю (после лишения титула принца в 2025 году — Эндрю Маунтбеттен-Виндзор) и его бывшую жену Сару Фергюсон. Это произошло в 2019 году: когда Эпштейн якобы страдал от паранойи и считал, что принц или его бывшая жена могут раскрыть подробности его преступлений.