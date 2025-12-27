Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:17, 27 декабря 2025Россия

В группировке войск «Запад» ВС России прокомментировали ситуацию в Купянске

Группировка «Запад» ВС РФ: Атаки ВСУ в Купянске отражены, утраты территории нет
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)
Военнослужащие подразделений группировки войск

Военнослужащие подразделений группировки войск "Запад". Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Все атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающихся прорваться к Купянску, отражены, утраты территории не допущено. Ситуацию в городе прокомментировали журналистам в субботу, 27 декабря, в Министерстве обороны, которое приводит в своем Telegram-канале заявление начальника пресс-центра группировки войск «Запад».

«В течение двух суток в районе Купянска отражены пять контратак противника в районах населенных пунктов Благодатовка, Прокоповка, Осиново, Болдыревка и Моначиновка. Все контратаки отражены, утраты территории не допущено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время идет уничтожение штурмовых и диверсионно-разведывательных групп, а также техники противника.

В то же время, Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал карты распределения зон контроля территории Купянска между ВСУ и ВС России, составленные четырьмя различными российскими аналитическими проектами. Согласно всем им большая часть города не контролируется российскими военными.

Ранее в российском Минобороны заявили, что Купянск находится под контролем подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». По данным военного ведомства, за двое суток в районе города отражены пять контратак украинских сил около населенных пунктов Благодатовка, Прокоповка, Осиново, Болдыревка и Моначиновка, в результате которых уничтожено пять единиц техники, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и бронеавтомобиль «Пантера», а также ликвидировано более 20 солдат противника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Близкого к Зеленскому депутата связали с обысками НАБУ в районе офиса политика

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    В Италии задержали обвиняемого в России экс-сенатора и передумали

    Чумаков заработает на женщинах в России 27 миллионов рублей

    В группировке войск «Запад» ВС России прокомментировали ситуацию в Купянске

    Зеленский сделает одну остановку по пути к Трампу

    Россиянин поставил 50 рублей на теннис и выиграл 78 тысяч

    Российские геймеры устроили игровой стрим из автоприцепа прямо на ходу

    НАБУ выехало в район офиса Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok