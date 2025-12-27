В офисе шерифа в США произошла стрельба

В офисе шерифа в округе Шошон (США) произошла стрельба, пострадали три человека. Об этом сообщило издание Shoshone News-Press (SNP) со ссылкой на собственный источник.
Предварительно, двоих раненых госпитализировали. Сам стрелок забаррикадировался в офисе шерифа.
«Третий пострадавший, возможно, все еще находится внутри здания», — говорится в публикации.
Ранее на американской военной базе Форт-Стюарт, которая расположена в штате Джорджия, произошла стрельба. «Сообщается о жертвах, но ситуация остается стабильной», — заявили тогда на базе.