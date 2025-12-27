Реклама

12:57, 27 декабря 2025Силовые структуры

В отношении комика Останина утвердили обвинительное заключение

Комика Останина обвинили в оскорблении чувств верующих
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В отношении комика Артемия Останина (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) утвердили обвинительное заключение. Об этом в своем Telegram-канале сообщила прокуратура Москвы.

Останину предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. Речь идет об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Что касается второй статьи, было установлено, что комик в ходе одного из своих выступлений негативно высказался о людях, получивших увечья и утративших трудоспособность. Уголовное дело уже поступило в суд для рассмотрения по существу, сказано в сообщении прокуратуры.

Ранее Артемий Останин заявил, что белорусские милиционеры избили его во время задержания. При этом российские силовики, утверждает юморист, его не трогали.

