18:05, 27 декабря 2025Мир

В Польше высказались о мире на Украине

Туск обсудит с лидерами стран Евросоюза перспективы достижения мира на Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск высказался о мире на Украине. Соответствующий пост появился в его аккаунте в социальной сети X.

Туск обвинил Россию в обстрелах Украины. Происходит это, по его словам, несмотря на готовность к компромиссам со стороны украинского лидера Владимира Зеленского и вопреки ожиданиям президента США Дональда Трампа.

Государственный деятель добавил, что намерен обсудить перспективы достижения мира между двумя странами с лидерами Великобритании и Украины, а также Германии, Франции, Италии и других стран Европейского союза.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры по поводу гарантий безопасности для Украины продолжатся в январе. По его словам, они необходимы, чтобы достичь прочного мира.

