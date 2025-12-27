В Польше высказались о мире на Украине

Туск обсудит с лидерами стран Евросоюза перспективы достижения мира на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск высказался о мире на Украине. Соответствующий пост появился в его аккаунте в социальной сети X.

Туск обвинил Россию в обстрелах Украины. Происходит это, по его словам, несмотря на готовность к компромиссам со стороны украинского лидера Владимира Зеленского и вопреки ожиданиям президента США Дональда Трампа.

Государственный деятель добавил, что намерен обсудить перспективы достижения мира между двумя странами с лидерами Великобритании и Украины, а также Германии, Франции, Италии и других стран Европейского союза.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры по поводу гарантий безопасности для Украины продолжатся в январе. По его словам, они необходимы, чтобы достичь прочного мира.