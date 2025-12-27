В постсоветской стране откроется граница спустя 32 года

В Армении откроется граница с Турцией спустя 32 года

В Армении возможно откроется граница с Турцией спустя 32 года после закрытия, однако лишь для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов. Об этом пишет армянская газета Hraparak со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что такое решение содержится в документе о мерах по восстановлению отношений, который Еревану передал спецпредставитель Турции по нормализации отношений Сердар Кылыч. В таком виде граница должна открыться уже 1 января 2026 года.

Кроме того, документ содержит предложение по транзиту грузов в Армению через Грузию. Газета уточняет, что Турция к открытию прямых грузоперевозок между двумя странами «пока не готова».

Граница между Турцией и Арменией остается закрытой для общего пользования с 1993 года. Однако с тех пор ведутся переговоры об ее открытии. В октябре премьер-министр постсоветской республики Никол Пашинян заявлял, что Турция и Армения могут открыть границы друг с другом в ближайшее время.