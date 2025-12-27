Реклама

Россия
15:44, 27 декабря 2025Россия

В России одно решение Латвии описали словом «дно»

Миронов: Латвия пробила очередное дно после решения о запрете салютов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Латвия «пробила очередное дно» после решения о запрете салютов одновременно с Москвой. Об этом заявил председатель партии Справедливая Россия в Государственной Думе (ГД) Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

«В Латвии власти пробивают очередное дно. В новогоднюю ночь над кварталами, где живут русские, будут запускать дроны, которые должны шпионить за теми, кто посмеет "вместе с Путиным" встретить Новый год фейерверками или хлопушками», — заявил парламентарий.

Миронов также отметил, что это является ярким признаком русофобии, а она, в свою очередь, представляет собой «не просто идеологию, а диагноз».

Накануне Рижская дума запретила запускать салюты в городе на Новый год по московскому времени в столице Латвии. Уточняется, что до этого подобное явление было широко распространено в городе.

