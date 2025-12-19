В европейской столице запретили запускать салюты в Новый год ради солидарности с Украиной

В Риге запретили запускать салюты в Новый год по московскому времени

Рижская дума запретила запускать салюты в городе на Новый год по московскому времени. Об этом сообщает Delfi.

Как пояснил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, до этого подобное явление было широко распространено в столице Латвии.

«Каждый год это широко отмечается в районах Риги. В этом вопросе Риге необходимо четко выразить свою латышскую позицию и солидарность с Украиной», — сказал он.

Ограничения предусматривают запрет на использование пиротехники на несогласованных с местными властями мероприятиях, проводимых с 23:00 до 07:00 с 1 июня по 31 августа и с 22:00 до 07:00 с 1 сентября по 31 мая.

Ранее Служба госбезопасности Латвии призвала граждан воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию на Новый год. Спецслужба прибалтийской республики объяснила такое решение высокими рисками вербовки граждан.