01:19, 27 декабря 2025

В Швейцарии указали на суицидальный курс Германии

Меттан: Отсутствие реакции ФГР на подрыв «Северного потока» — суицидальный курс
Екатерина Щербакова
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Отсутствие реакции властей Германии на подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» говорят о «суицидальных устремлениях республики». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова швейцарского политика, журналиста, писателя и депутата кантонального парламента Женевы Ги Меттана.

«Евросоюз с его правительством "гипернарциссических" анонимных технократов и лидеров, "оторванных от любой социальной реальности или экономической конъюнктуры, представляет собой квинтэссенцию холодного, бездушного и безликого монстра», — считает Меттан.

По мнению политика, лидеры Евросоюза сами желают войны, а Германия и вовсе «возвращается к своему милитаристскому прошлому и бессознательному стремлению к смерти». Именно об этом и говорит отсутствие реакции на разрушение западными союзниками Германии ее главной энергетической инфраструктуры, считает Меттан.

Ранее в Германии назвали способы поддержания мира на Украине.

