В Якутии возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг

В Якутии возбудили уголовное дело после ушедшего под лед автомобиля с людьми

В Якутии возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после провала под лед автомобиля с людьми. Об этом сообщает официальный канал следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) в Telegram-канале.

Автомобиль Toyota Estima ушел под лед реки Лена. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«По предварительным данным, в салоне автомобиля находились семь человек, шесть из которых смогли самостоятельно выбраться. 11-летняя девочка осталась в салоне», — сказано в публикации.

О провалившемся под лед автомобиле в Якутии стало известно утром 27 декабря. Отмечалось, что данный участок реки не предусмотрен для переправы транспорта.