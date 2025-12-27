Реклама

Россия
18:29, 27 декабря 2025Россия

Военным стран ЕС в случае отправки на Украину посоветовали взять с собой белый флаг

Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Военным стран Европейского союза (ЕС) в случае отправки на территорию Украины следует сразу зять с собой белый флаг. Такое мнение выразил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, сообщает в субботу, 27 декабря, РИА Новости.

«Это позволит им сразу его поднять, чтобы спастись и по-хорошему унести свои ноги с исторически русской земли, оказавшейся в данный момент под властью предателей и нацистов», — сказал Рогов.

По его словам, политическим элитам Западной Европы, враждебно настроенным к России, следовало бы усвоить исторический урок, что любая агрессия против Москвы смертельно опасна и больно отзовется тем, кто ее замыслил и на нее решился.

Ранее сообщалось, что глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер призвал разместить свои войска на Украине под флагом Евросоюза.

