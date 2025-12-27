Реклама

17:05, 27 декабря 2025Бывший СССР

ВСУ назвали крайними в потере Северска двух человек

Командиров двух бригад ВСУ снимают с должностей из-за потери Северска
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Военнослужащие ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Северске.

Военнослужащие ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Северске.. Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Командиров двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) снимают с должностей из-за потери Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет издание «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники в украинских войсках.

«После быстрой потери города Северска (...) с должностей снимают командира 54-й отдельной механизированной бригады, полковника Алексея Коновала (...) и командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, полковника Владимира Потешкина», — говорится в сообщении.

По информации издания, Коновалов уже снят с должности, а Потешкин будет уволен вскоре после возвращения с лечения. Причина их увольнения, отмечает УП, — ложные доклады командиров.

Ранее президент России Владимир Путин ранее сообщил, что российские войска взяли Северск под полный контроль. По его словам, населенный пункт открывает путь к Славянску, главному укрепрайону ВСУ в Донбассе.

