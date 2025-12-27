Выступившую за удары по Москве женщину задержали

Жительницу Донецка задержали за призывы к убийству военных и ударам по Москве

ФСБ задержала жительницу Донецка по делу о призывах к расправам над российскими военными и нанесению ударов по Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

По данным силовиков, женщина установила контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram и стала по их заданию фотографировать российскую военную технику. Возбуждено уголовное дело по статьям о шпионаже, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полиция задержала 70 радикалов секты, молившейся за президента Украины Владимира Зеленского.