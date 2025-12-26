Молящаяся за Зеленского секта в российском городе попала на видео

В Петербурге полиция задержала 70 радикалов секты, молившейся за Зеленского

В Петербурге полицейские накрыли заседание радикальной секты и задержали около 70 ее членов, молящихся за здоровье украинского президента Владимира Зеленского. Оперативное видео публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видны силовики, которые заходят в просторный зал, там сидят люди. Правоохранители общаются с женщинами, сидящими за столом на сцене.

Псевдорелигиозная секта создана на Украине, одним из ее лидеров является Ольга Даутова, профессор и доктор педагогических наук учреждения «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования». Начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о распространение ложной информации о Российской армии.

Ранее сообщалось, что в Самарской области суд заочно приговорил к восьми годам лишения свободы основательницу секты «Лада-Русь», признанной экстремистской и запрещенной в России организации.