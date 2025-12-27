Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:52, 27 декабря 2025Бывший СССР

Захарова высмеяла поведение отмечающей Рождество украинской молодежи

Захарова высмеяла собиравших деньги для штурмовой бригады в Рождество украинцев
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «VOBLA • новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на видео, снятое на улицах Украины во время празднования Рождества. Она высмеяла поведение украинской молодежи, нарядившейся в языческие костюмы с масками козла, смерти и ангела.

Представитель дипведомства сделала репост ролика, на котором молодым людям задают вопросы о том, знают ли они, что празднуют. Одна из героев видео, в свою очередь, отвечает: «Я не знаю, мы собираем на 3-ю штурмовую бригаду».

«Будни индуцированных. 25 декабря по указанию Зеленского язычники отмечают "рождество" для сбора средств на штурмовую бригаду. Кто такой Иисус Христос, чье рождение и стало праздником христиан, они не в курсе, так как Володимир Олександрович Швондер им не рассказал», — прокомментировала увиденное Захарова.

Ранее Зеленский в рождественском обращении рассказал об одной вещи, о которой якобы в этот день думают все украинцы. По его словам, все желают смерти одному человеку. Позже эти слова главы государства подверглись критике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского школьника смертельно ранили во время новогодней елки

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    ВСУ назвали крайними в потере Северска двух человек

    Звезду сериала «Бригада» госпитализировали из-за проблем с сердцем

    Беспилотники атаковали Москву

    Во Франции экс-советника Макрона обвинили в подстрекательстве к войне с Россией

    Москвич воспользовался банковской картой работодателя и был задержан

    Саркози, Трамп и фон дер Ляйен получили антипремии газеты Politico

    Фетисов оценил недопуск сборной России на молодежный чемпионат мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok