Захарова высмеяла собиравших деньги для штурмовой бригады в Рождество украинцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на видео, снятое на улицах Украины во время празднования Рождества. Она высмеяла поведение украинской молодежи, нарядившейся в языческие костюмы с масками козла, смерти и ангела.

Представитель дипведомства сделала репост ролика, на котором молодым людям задают вопросы о том, знают ли они, что празднуют. Одна из героев видео, в свою очередь, отвечает: «Я не знаю, мы собираем на 3-ю штурмовую бригаду».

«Будни индуцированных. 25 декабря по указанию Зеленского язычники отмечают "рождество" для сбора средств на штурмовую бригаду. Кто такой Иисус Христос, чье рождение и стало праздником христиан, они не в курсе, так как Володимир Олександрович Швондер им не рассказал», — прокомментировала увиденное Захарова.

Ранее Зеленский в рождественском обращении рассказал об одной вещи, о которой якобы в этот день думают все украинцы. По его словам, все желают смерти одному человеку. Позже эти слова главы государства подверглись критике.