Зеленский сделает одну остановку по пути к Трампу

Перед переговорами с Трампом Зеленский сделает остановку в Канаде

Президент Украины Владимир Зеленский сделает остановку в Канаде для встречи с премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«Да, сейчас мы в самолете на пути во Флориду, Соединенные Штаты Америки. На этом пути мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни», — заявил Зеленский журналистам.

По его словам, состоятся онлайн-переговоры с европейскими лидерами. Планируется обмен деталями тех документов, о которых Владимир Зеленский будет говорить с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Встреча Зеленского и Трампа состоится в воскресенье, 28 декабря. Украинский лидер ранее заявил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов и станет предметом обсуждения на воскресных переговорах.