Аналитики проанализировали YouTube на наличие ИИ-контента

Kapwing: Каждое пятое видео в рекомендациях YouTube является ИИ-контентом

Аналитики компании Kapwing провели исследование, в ходе которого выяснили, что каждое пятое попадающееся в рекомендациях новым пользователям YouTube видео, является низкокачественным ИИ-контентом.

Аналитики изучили 15 тысяч самых популярных каналов в каждой стране. Выяснилось, что около 300 из них состоят только из примитивных генераций с помощью искусственного интеллекта.

Согласно анализу, наиболее популярны такие каналы в Испании, Египте и США.

