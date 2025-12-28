Реклама

12:29, 28 декабря 2025

Аналитики проанализировали YouTube на наличие ИИ-контента

Kapwing: Каждое пятое видео в рекомендациях YouTube является ИИ-контентом
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Daniel Krason / Shutterstock / Fotodom  

Аналитики компании Kapwing провели исследование, в ходе которого выяснили, что каждое пятое попадающееся в рекомендациях новым пользователям YouTube видео, является низкокачественным ИИ-контентом.

Аналитики изучили 15 тысяч самых популярных каналов в каждой стране. Выяснилось, что около 300 из них состоят только из примитивных генераций с помощью искусственного интеллекта.

Согласно анализу, наиболее популярны такие каналы в Испании, Египте и США.

Нейросеть корпорации Apple будут тестировать с помощью запрещенных вопросов, чтобы допустить ее работу в Китае. Сообщается, что ИИ зададут 2000 вопросов, связанных с запрещенными для Китая темами. Если чат-бот откажется отвечать хотя бы на 95 процентов из них, то получит одобрение властей.

