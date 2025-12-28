Реклама

11:04, 28 декабря 2025Спорт

Баскетболисты с разницей в росте в 33 сантиметра устроили драку в матче НБА

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephen Lew / Reuters

Баскетболист «Финикс Санс» Марк Уильямс подрался с соперником из «Нью-Орлеан Пеликанс» Хосе Альварадо во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел в третьей четверти. 183-сантиметровый защитник Альварадо оттолкнул от себя 216-сантиметрового центрового Уильямса. Тот попал локтем в голову игроку «Пеликанс», после чего получил от соперника удар кулаком в челюсть.

Рефери устроили видеопросмотр драки баскетболистов с разницей в росте в 33 сантиметра. По его итогам оба игрока были удалены с площадки.

В начале декабря российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков устроил две драки в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз». Оба конфликта произошли во втором периоде.

