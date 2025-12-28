Реклама

Россия
16:45, 28 декабря 2025Россия

Добровольцам СВО начнут включать срок службы в стаж для пенсии за выслугу лет

Путин подписал закон об учете срока службы добровольцев СВО для пенсии
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Река / ТАСС

Добровольцам специальной военной операции (СВО) начнут включать срок службы в стаж для пенсии за выслугу лет. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, время пребывания граждан в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с федеральным законом «Об обороне», будут засчитывать при назначении пенсий за выслугу лет. При этом два дня пребывания в формировании будут считаться как один день службы, а один день выполнения боевых задач — как три дня начисления пенсии.

Закон вступит в силу 1 января 2026 года.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому участники специальной военной операции, а также добровольцы и ополченцы Донбасса теперь имеют право на две пенсии.

