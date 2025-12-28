Реклама

Мир
12:22, 28 декабря 2025

Латвия вновь продлила запрет на полеты вблизи границы с Россией

ТАСС: Латвия вновь продлила запрет на ночные полеты вблизи границы с Россией
Мария Винар

Фото: Grints / Shutterstock / Fotodom  

Власти Латвии вновь продлили запрет на полеты вблизи границы с Россией и Белоруссией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу района полетной информации «Рига», которая отвечает за воздушный трафик над страной.

Так, стало известно, что запрет продлили до 4 января в ночные и вечерние часы. Авиасуднам запрещается летать на высоте до шести километров ежедневно с 17:00 до 05:00 по всемирному времени (с 20:00 до 08:00 по московскому времени).

Собеседник агентства уточнил, что ограничения также касаются границ с Эстонией и Литвой. Исключение — полеты, санкционированные военным ведомством.

Последние ограничения на ночные и вечерние полеты вдоль границ России и Белоруссии власти Литвы вводили в конце октября.

