Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:44, 27 октября 2025Мир

Латвия продлила запрет на полеты вблизи границы с Россией

ТАСС: Латвия продлила запрет на ночные полеты у границы с Россией до 2 ноября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: John McArthur / Unsplash

Власти Латвии продлили еще на неделю частичное закрытие воздушного пространства у границы с Россией и Белоруссией в вечерние и ночные часы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в диспетчерской службе, отвечающей за воздушный трафик над страной.

Он уточнил, что запрет на полеты действует на высоте до шести километров в вечерние и ночные часы с 21:00 до 08:00 по московскому времени до конца суток воскресенья, 2 ноября. Собеседник агентства напомнил, что изначально запрет действовал до 8 октября, однако затем латвийские власти продлили его до 12 октября, а после — еще на две недели.

Источник также отметил, что аналогичные меры действуют также на границе с Литвой и Эстонией. Он подчеркнул, что исключением могут стать только полеты, санкционированные военным ведомством.

Ранее Литва и Латвия ввели временные ограничения на полеты вблизи границы с Белоруссией. Меры связаны с обеспечением национальной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белгородском водохранилище после удара ВСУ начал падать уровень воды. Ниже по течению затопило блиндажи российских военных

    Бывший премьер-министр России высказался об угрозах ударов Tomahawk

    В России оценили способность западных систем ПРО справиться с «Буревестником»

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших в сторону Москвы дронов

    Жители дома в Донецке срочно покинули квартиры после удара ВСУ

    В США назвали необычную причину ввода санкций против России

    В Москве и области ввели желтый уровень погодной опасности

    В Венесуэлу прибыл российский самолет с неизвестным грузом

    «Ангел» Victoria's Secret снялась в ультракороткой юбке

    Латвия продлила запрет на полеты вблизи границы с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости