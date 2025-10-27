Латвия продлила запрет на полеты вблизи границы с Россией

ТАСС: Латвия продлила запрет на ночные полеты у границы с Россией до 2 ноября

Власти Латвии продлили еще на неделю частичное закрытие воздушного пространства у границы с Россией и Белоруссией в вечерние и ночные часы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в диспетчерской службе, отвечающей за воздушный трафик над страной.

Он уточнил, что запрет на полеты действует на высоте до шести километров в вечерние и ночные часы с 21:00 до 08:00 по московскому времени до конца суток воскресенья, 2 ноября. Собеседник агентства напомнил, что изначально запрет действовал до 8 октября, однако затем латвийские власти продлили его до 12 октября, а после — еще на две недели.

Источник также отметил, что аналогичные меры действуют также на границе с Литвой и Эстонией. Он подчеркнул, что исключением могут стать только полеты, санкционированные военным ведомством.

Ранее Литва и Латвия ввели временные ограничения на полеты вблизи границы с Белоруссией. Меры связаны с обеспечением национальной безопасности.