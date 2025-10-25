Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:19, 25 октября 2025Бывший СССР

Две европейские страны ограничили полеты вблизи границы с Белоруссией

Литва ввела временные ограничения на полеты вблизи границы с Белоруссией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Литва и Латвия ввели временные ограничения на полеты вблизи границы с Белоруссией, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в литовской авиадиспетчерской службе.

Отмечается, что меры связаны с обеспечением национальной безопасности. Две европейские страны запретили полеты на высоте до 3,6 километра вдоль определенных приграничных участков.

«Пока ограничения, связанные с потенциальной опасностью для управления воздушным судном, действуют до конца суток 1 декабря, информация о них доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства», — заявила авиадиспетчерская служба.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что российские самолеты якобы нарушили воздушное пространство республики. По его словам, инцидент с военными самолетами России произошел вечером в четверг, 23 октября.

В Минобороны РФ ответили, что истребители Су-30 совершали плановые учебно-тренировочные полеты над территорией Калининградской области и не нарушали границ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным

    В Евросоюзе признали неготовность к изъятию российских активов

    В Москве завели уголовное дело после массовой драки мигрантов с палками и лопатами

    В России оценили способность обещанных Киеву французских самолетов помочь ВСУ

    Конструктор рассказал о «Царь-бомбе» Российской армии

    В российском городе четыре ребенка пострадали при ДТП с автобусом

    Дмитриев привез в США конфеты с цитатами Путина

    Трамп обсудит с Си Цзиньпином сокращение Китаем импорта российской нефти

    Россиянин поставил на андердога и выиграл 3,7 миллиона рублей

    Евросоюз вошел в тройку главных торговых партнеров России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости