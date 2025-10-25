Две европейские страны ограничили полеты вблизи границы с Белоруссией

Литва ввела временные ограничения на полеты вблизи границы с Белоруссией

Литва и Латвия ввели временные ограничения на полеты вблизи границы с Белоруссией, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в литовской авиадиспетчерской службе.

Отмечается, что меры связаны с обеспечением национальной безопасности. Две европейские страны запретили полеты на высоте до 3,6 километра вдоль определенных приграничных участков.

«Пока ограничения, связанные с потенциальной опасностью для управления воздушным судном, действуют до конца суток 1 декабря, информация о них доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства», — заявила авиадиспетчерская служба.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что российские самолеты якобы нарушили воздушное пространство республики. По его словам, инцидент с военными самолетами России произошел вечером в четверг, 23 октября.

В Минобороны РФ ответили, что истребители Су-30 совершали плановые учебно-тренировочные полеты над территорией Калининградской области и не нарушали границ.

