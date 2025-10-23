Минобороны РФ сделало заявление после обвинений Литвы в нарушении воздушного пространства

Минобороны России: Су-30 совершили полеты над Калининградской областью

В четверг, 23 октября, российские истребители Су-30 совершали плановые учебно-тренировочные полеты над территорией Калининградской области. Данное заявление сделало Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

«Полеты проходили в строгом соответствии с Правилами использования воздушного пространства над территорией Российской Федерации, от маршрута полета самолеты не отклонялись и не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — говорится в публикации.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что российские самолеты якобы нарушили воздушное пространство республики. По его словам, инцидент с военными самолетами России произошел вечером в четверг, 23 октября. Каких-либо доказательств нарушения воздушного пространства страны политик не привел, однако успел заявить о «вопиющем нарушении международного права и территориальной целостности Литвы».