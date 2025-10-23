Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:00, 23 октября 2025Россия

Минобороны РФ сделало заявление после обвинений Литвы в нарушении воздушного пространства

Минобороны России: Су-30 совершили полеты над Калининградской областью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

В четверг, 23 октября, российские истребители Су-30 совершали плановые учебно-тренировочные полеты над территорией Калининградской области. Данное заявление сделало Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

«Полеты проходили в строгом соответствии с Правилами использования воздушного пространства над территорией Российской Федерации, от маршрута полета самолеты не отклонялись и не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — говорится в публикации.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что российские самолеты якобы нарушили воздушное пространство республики. По его словам, инцидент с военными самолетами России произошел вечером в четверг, 23 октября. Каких-либо доказательств нарушения воздушного пространства страны политик не привел, однако успел заявить о «вопиющем нарушении международного права и территориальной целостности Литвы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ответ будет ошеломляющим». Путин сделал заявления о переносе саммита с Трампом, новых санкциях США и решении по Tomahawk

    Захарова поинтересовалась потраченной США на Зеленского суммой

    Михалков призвал каждого россиянина отслужить в армии

    Трамп отреагировал на слова Путина о санкциях

    Стало известно о роскошной недвижимости супруги Стаса Михайлова на миллиард рублей

    Психолог рассказала о последнем сообщении Усольцевой перед исчезновением

    В российском городе автомобиль протаранил автобусную остановку с людьми

    Трамп пообещал проведение наземных операций в Венесуэле

    Орбан сделает ЕС предложение по России

    В США обвинили Зеленского во влиянии на Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости