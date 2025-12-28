Реклама

00:41, 28 декабря 2025Мир

Лавров оценил готовность Украины к переговорам

Лавров: Зеленский и его кураторы из Европы не готовы к переговорам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Reuters

Глава министерства иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Лавров прокомментировал процесс урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Лавров заявил, что Россия не видит готовности к конструктивным переговорам у администрации президента Украины Владимира Зеленского и его кураторов из Европы.

«[Киевский режим] терроризирует мирных жителей, осуществляет диверсии против гражданской инфраструктуры нашей страны», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов и станет предметом обсуждения на переговорах. 28 декабря состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

