09:01, 28 декабря 2025Мир

Лавров оценил состояние отношений России и Европы

Глава МИД РФ Лавров: Европейская партия войны готова идти до конца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Reuters

Глава министерства иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Лавров высказался об отношениях Москвы и Европы. Его слова приводит ТАСС.

Лаврову задали вопрос, миновали ли европейские лидеры точку невозврата в отношениях с Россией. Министр в ответ подчеркнул, что Евросоюз осуществляет «курс на демонтаж механизмов взаимодействия с Россией» примерно с 2014 года.

«Мы видим, что пока европейская "партия войны", вложившая свой политический капитал в идею нанесения России "стратегического поражения", готова идти до конца. Амбиции буквально застилают глаза: им не только украинцев не жалко, но и свое собственное население, похоже, тоже не жалко», — сказал он.

Ранее Лавров обвинил европейских лидеров в невоспитанности. Он отметил, что российская сторона уважительно относится к праву любой страны выбирать себе партнеров.

