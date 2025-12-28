Глава МИД РФ Лавров: Европейская партия войны готова идти до конца

Глава министерства иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Лавров высказался об отношениях Москвы и Европы. Его слова приводит ТАСС.

Лаврову задали вопрос, миновали ли европейские лидеры точку невозврата в отношениях с Россией. Министр в ответ подчеркнул, что Евросоюз осуществляет «курс на демонтаж механизмов взаимодействия с Россией» примерно с 2014 года.

«Мы видим, что пока европейская "партия войны", вложившая свой политический капитал в идею нанесения России "стратегического поражения", готова идти до конца. Амбиции буквально застилают глаза: им не только украинцев не жалко, но и свое собственное население, похоже, тоже не жалко», — сказал он.

Ранее Лавров обвинил европейских лидеров в невоспитанности. Он отметил, что российская сторона уважительно относится к праву любой страны выбирать себе партнеров.