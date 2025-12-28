Ловец крабов спасся от бенгальского тигра благодаря другу

В Индии мужчина ударил тигра палкой и спас жизнь другу

В Индии 42-летний Шьямапад Шил спасся от тигра благодаря другу. Об этом пишет The Telegraph India.

21 декабря Шил с двумя друзьями отправился в мангровый лес Сундарбан ловить крабов. Они плыли вдоль берега на лодке, проверяя ловушки для крабов, как вдруг вошли в резкий поворот. Течение вынесло мужчин к суше — в этот момент на них выскочил бенгальский тигр.

Он выбрал жертвой Шила, схватил его зубами за бок и вытащил на берег. Тигр намеревался убежать вместе с Шилом в лес, но его остановил один из ловцов крабов — Джагадиш Гарани. Он ударил тигра палкой, и тот отпустил добычу.

Шила положили обратно в лодку и оказали первую помощь. Мужчины поспешили вернуться в родную деревню. Как рассказывает Гарани, тигр преследовал их, периодически рыча, пока они не вышли в основное русло реки. Он предположил, что хищник заметил их давно и просто выжидал, когда сможет до них допрыгнуть.

Ловцы крабов благополучно добрались до дома. Больше никто не пострадал. Известно, что Шил находится в стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр растерзал мужчину, который вместе с сестрой отправился в лес за дровами. Пожилого мужчину нашли еще живым, однако спасти его не удалось.

