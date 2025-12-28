Реклама

02:35, 28 декабря 2025Мир

Маск предупредил о риске США стать однопартийной страной

Маск: Мигранты могут превратить США в однопартийную страну без демократии
Марина Совина
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск предупредил, что США могут стать однопартийной страной без демократии из-за радикальных левых политиков, которые поощряют мигрантов. Такое мнение он выразил в соцсети X.

«Чем больше вы будете смотреть на это, тем больше будете ужасаться тому, на что идут ваши налоговые деньги, и тому факту, что, если это не изменится, ваш голос не будет ничего значить», — заявил Маск.

Он отметил, что аналогичная ситуация наблюдается в Европе, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

В мае администрация президента США Дональда Трампа разработала план депортации сотен тысяч мигрантов, включая более 200 тысяч украинцев, находящихся в Соединенных Штатах.

