23:29, 28 декабря 2025

Над территорией России остановили атаку десятков БПЛА

Минобороны: Средства ПВО остановили атаку 21 БПЛА самолетного типа на регионы РФ
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Власов Сергей / Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) остановили атаку десятков украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа на регионы России. Всего над территорией страны уничтожили 21 БПЛА, заявили в Минобороны РФ.

Такое количество БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили в период с 20:00 по 23:00 по московскому времени. В частности, удалось предотвратить удары десяти беспилотников самолетного типа по территории Ростовской области. Еще семь БПЛА перехватили над акваторией Азовского моря и четыре — в небе над Краснодарским краем.

Ранее стало известно, что Украина ударила по России во время встречи американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. ВСУ атаковали Краснодарский край с помощью беспилотников, в регионе прогремело не менее пяти взрывов.

