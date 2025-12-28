Над территорией России остановили атаку десятков БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) остановили атаку десятков украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа на регионы России. Всего над территорией страны уничтожили 21 БПЛА, заявили в Минобороны РФ.
Такое количество БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили в период с 20:00 по 23:00 по московскому времени. В частности, удалось предотвратить удары десяти беспилотников самолетного типа по территории Ростовской области. Еще семь БПЛА перехватили над акваторией Азовского моря и четыре — в небе над Краснодарским краем.
Ранее стало известно, что Украина ударила по России во время встречи американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. ВСУ атаковали Краснодарский край с помощью беспилотников, в регионе прогремело не менее пяти взрывов.