Россия
01:49, 28 декабря 2025Россия

Некоторым россиянам порекомендовали отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь

Мурашко: Людям с болезнями печени стоит отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Некоторым людям стоит отказаться от алкоголя даже в новогоднюю ночь. Как пояснил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, такая рекомендация касается тем, у кого есть нарушения сердечного ритма, заболевания печени и онкология. Слова чиновника приводит РИА Новости.

«Есть люди, у которых есть заболевания, для них алкоголь вообще опасен. Поэтому делать себе поблажку даже на Новый год нельзя. Это люди с нарушением [сердечного] ритма, люди с заболеваниями печени, поджелудочной железы, есть ряд заболеваний онкологических», — пояснил Мурашко.

По его словам, для таких людей опасна даже небольшая доза алкоголя, и в итоге у них резко возрастает риск попасть в больницу.

Ранее россиянам порекомендовали есть овощи в новогоднюю ночь, чтобы уменьшить вред от алкоголя и жирной пищи.

