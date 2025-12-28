Реклама

Отец Блиновской описал ее будни в колонии

Отец блогерши Блиновской Останин рассказал, что в колонии она упорно работает
Мария Винар

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Отец блогерши Елены Блиновской, отбывающей наказание в колонии общего режима, Олег Останин описал ее будни в колонии. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «112».

По словам мужчины, «королева марафонов» упорно работает и много шьет. Однако она недавно заболела и провела три дня в санитарной части.

В то же время отец инфлюэнсерши рассказал, что условия содержания в колонии ее устраивают. Особенно она отмечает удобство кроватей.

При этом родственник Блиновской уточнил, что ситуация с посещениями пока сложная. По его словам, она видит родных раз в два месяца и общается с ними через стекло с телефоном.

Ранее Останин раскрыл состав «передачек» блогерши в колонию. Выяснилось, что отец передает дочери фрукты и овощи.

