Александр Овечкин прервал девятиматчевую безголевую серию в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прервал девятиматчевую безголевую серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на воскресенье, 28 декабря, россиянин отметился голом в выездной игре с «Нью-Джерси Дэвилс». Кроме того, форвард записал на свой счет результативную передачу.

Основное время игры завершилось со счетом 3:3. В овертайме победу гостям принес гол Джейкоба Чикрана.

В последний раз Овечкин отметился заброшенной шайбой 4 декабря. Всего в 38 матчах нынешнего сезона он отметился 15 голами и 18 результативными передачами.