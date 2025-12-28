Пилот впервые полетел на самолете с рекламным баннером и рухнул в океан

В Рио-де-Жанейро рекламный самолет рухнул в океан у пляжа Копакабана

В Рио-де-Жанейро легкий самолет Cessna 170A рухнул в океан у пляжа Копакабана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пилот Луис Рикардо впервые попробовал полететь на самолете с буксировкой рекламного баннера, перед падением, по словам очевидцев, был слышен взрыв. Борт носом ушел в воду недалеко от берега.

Тело пилота достали аквалангисты спустя два часа после происшествия. Самолет принадлежал рекламной компании. Причины крушения не уточняются.

