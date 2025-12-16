В Мексике частный самолет врезался в ангары и взорвался

В Мексике частный бизнес-джет Cessna Citation III потерпел крушение неподалеку от аэропорта Толука. Об это передает Telegram-канал Shot.
В сообщении говорится, что двухмоторный самолет летел из Акапулько в Толука в штате Мехико. Во время полета произошли технические неполадки, и самолет врезался в ангары. Раздался мощный взрыв, обломки джета разбросало по находившемуся рядом с местом крушения футбольном поле. Над местом происшествия поднялся столб дыма, который виден за несколько километров.
По предварительным данным службы гражданской защиты штата Мехико, на его борту было десять человек: восемь пассажиров и два члена экипажа. Сообщается, что шесть человек не выжили.
По информации телеканала N+, бизнес-джет врезался в промышленное предприятие, в котором хранится дизельное топливо. Завод расположен примерно в 300 метрах от аэропорта Толука.
Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее в Судане разбился военно-транспортный самолет. Причиной крушения воздушного судна стала техническая неисправность. Экипаж увел самолет от армейской базы на десятки километров, прежде чем он упал.