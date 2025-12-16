Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:05, 16 декабря 2025Мир

В Мексике частный самолет врезался в ангары и взорвался

В Мексике частный самолет взрезался в ангары с дизельным топливом и взорвался
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Мексике частный бизнес-джет Cessna Citation III потерпел крушение неподалеку от аэропорта Толука. Об это передает Telegram-канал Shot.

В сообщении говорится, что двухмоторный самолет летел из Акапулько в Толука в штате Мехико. Во время полета произошли технические неполадки, и самолет врезался в ангары. Раздался мощный взрыв, обломки джета разбросало по находившемуся рядом с местом крушения футбольном поле. Над местом происшествия поднялся столб дыма, который виден за несколько километров.

По предварительным данным службы гражданской защиты штата Мехико, на его борту было десять человек: восемь пассажиров и два члена экипажа. Сообщается, что шесть человек не выжили.

По информации телеканала N+, бизнес-джет врезался в промышленное предприятие, в котором хранится дизельное топливо. Завод расположен примерно в 300 метрах от аэропорта Толука.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее в Судане разбился военно-транспортный самолет. Причиной крушения воздушного судна стала техническая неисправность. Экипаж увел самолет от армейской базы на десятки километров, прежде чем он упал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд отказал Лурье во взыскании убытков с Долиной

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Глава Ленобласти сообщил об уничтожении беспилотника в небе над регионом

    Путешествующая по миру россиянка раскрыла способы распознать американца без слов

    Уровень потребления рыбы в России оценили

    Жена Александра Петрова снялась в ультракоротком платье

    В Мексике частный самолет врезался в ангары и взорвался

    Россиянка заживо сгорела в доме с чужими детьми

    Частный детектив назвал признаки неверности

    Россиянам перечислили указывающие на проблемы с сердцем красные флаги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok