07:15, 28 декабря 2025Мир

Позиции Макрона и Мерца по России сравнили

Профессор Дизен: Макрон меняет позицию по России на фоне одержимости Мерца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прокомментировал позиции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом он написал в социальной сети Х.

Дизен сравнил позиции Макрона и Мерца по России и указал на их отличия.

«В то время как Германия вернулась к своей исторической одержимости победой над Россией, Франция стала более осторожной и теперь стремится к более тесному сближению с позицией Италии», — подчеркнул он.

19 декабря Макрон призвал Европу вновь вступила в диалог с президентом России Владимиром Путиным. Глава Франции заявил, что это необходимо для европейских интересов.

